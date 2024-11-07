Аналитик Денисов объяснил визит Зеленского в Венгрию

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Эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов объяснил визит Владимира Зеленского в Венгрию попытками украинской стороны смягчить позицию Будапешта по вопросам, касающимся венгерско-украинских взаимоотношений.
Эксперт отметил, что за прошедшие годы в отношениях Украины и Венгрии накопилось немало вопросов и проблем, нуждающихся в обсуждении и решении.
До этого сообщалось, что команда Трампа уже рассматривает новый сценарий прекращения конфликта на Украине. Издание Wall Street Journal пишет, что согласно новому плану, линия фронта замораживается, а Украина отказывается от планов вступить в НАТО как минимум 20 лет, а США продолжат поставлять Киеву вооружения. При этом Штаты готовы обучать украинских военных, а вот оружие, по их задумке, должно быть европейским.
Ранее Владимир Зеленский прилетел в Будапешт. Он посетил Венгрию впервые с 2022 года.
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«Нынешний премьер-министр Венгрии и уже новый президент США будут выстраивать конструктивные стратегические взаимоотношения. И украинской стороне надо как-то попытаться смягчить позицию Венгрии относительно Украины, чтобы ещё ко проблемам не прибавилась ещё одна, связанная с тем, что Орбан будет убеждать нового главу США минимизировать поддержку Украины», — пояснил в беседе с RT Денисов.
До этого сообщалось, что команда Трампа уже рассматривает новый сценарий прекращения конфликта на Украине. Издание Wall Street Journal пишет, что согласно новому плану, линия фронта замораживается, а Украина отказывается от планов вступить в НАТО как минимум 20 лет, а США продолжат поставлять Киеву вооружения. При этом Штаты готовы обучать украинских военных, а вот оружие, по их задумке, должно быть европейским.
«Мы не посылаем американских мужчин и женщин поддерживать мир на Украине. И мы не платим за это. Попросите поляков, немцев, англичан и французов этим заняться», — приводят argumenti.ru со ссылкой на РБК слова одного из членов команды Трампа.
Ранее Владимир Зеленский прилетел в Будапешт. Он посетил Венгрию впервые с 2022 года.
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Мелисса Тимофеева