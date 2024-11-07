Зеленский впервые с начала спецоперации прибыл в Венгрию

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Украинский президент Владимир Зеленский прилетел в Будапешт. Он посетил Венгрию впервые с 2022 года.
Как сообщает издание «Интерфакс-Украина». Глава киевского режима намерен принять участие в саммите Европейского политического сообщества в Будапеште. Перед началом мероприятия он заявил, что общение с прессой будет проходить только после проведения встреч. Некоторые эксперты полагают, что Зеленский прибыл в Будапешт для того, чтобы заручиться массовым заступничеством лидеров Евросоюза перед вновь избранным президентом США Дональдом Трампом.
Известно, что Украина и Венгрия работают над соглашением, в котором было бы зафиксировано намерение Будапешта не препятствовать приглашению Киева в НАТО. Зеленский говорил, что в этом документе будет отражено мнение двух стран по различным спорным вопросам, в том числе ситуация с венгерским меньшинством на Украине.
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