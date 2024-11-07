Стало известно, как планы команды Трампа по Украине отразятся на киевском режиме

Фото: iStock/ValleraTo
Возможные планы администрации Дональда Трампа по прекращению конфликта на Украине могут стать болезненными для киевского режима. Так считает крымский политический эксперт Денис Батурин, его слова передает РИА Новости.
«Исходящие от команды Трампа сценарии и планы могут быть болезненны для Киева, так как в них будет абсолютное пренебрежение принципа "ничего об Украине без Украины"», — заявил Батурин.По его словам, это станет не только политическим, но и имиджевым ударом для Владимира Зеленского и его режима.
Батурин также считает, что администрация Трампа может отдалиться от киевского режима для снижения накала в отношениях с Россией.
Ранее газета Wall Street Journal выпустила статью, где говорилось о том, что в администрации избранного президента США Дональда Трампа обсуждается новая концепция разрешения конфликта между Россией и Украиной. Согласно предложению, нынешняя линия фронта будет заморожена, а вдоль нее создастся демилитаризованная зона.
Помимо этого, важным аспектом плана является то, что Украина должна отказаться от намерений вступить в НАТО на срок не менее 20 лет. США продолжат снабжение Украины вооружениями.
Читайте также:
Песков: статья WSJ о плане команды Трампа по Украине является абстрактной
Советник Зеленского назвал данные о планах команды Трампа по Украине вбросом
Выяснились последствия победы Трампа для Европы
Элина Позднякова