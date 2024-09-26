Аналитик Денисов: визит Зеленского в США развивается не по его плану

Визит Владимира Зеленского в США развивается не по запланированному позитивному сценарию для Украины. Так считает эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов.
«Здесь стоит отметить, что представители Республиканской партии в США возмущены тем, что Зеленский участвует в мероприятиях демократов, и вообще воспринимают это как вмешательство в избирательную кампанию», — рассказал Денисов в беседе с RT.
Он также отметил, что уже видны критические замечания касательно «мирного плана» Зеленского, который совсем не является новым, а представляет собой набор очередных пожеланий Украины.
Кроме того, Денисов добавил, встреча Зеленского с лидерами Республиканской партии крайне маловероятна.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский прибыл в США. Его визит уже обернулся целым рядом скандалов. Так, в воскресенье он побывал на заводе по производству боеприпасов для Вооруженных сил Украины в Скрэнтоне, штат Пенсильвания, где сразу же запросил дополнительное количество снарядов для украинской армии.
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Элина Позднякова