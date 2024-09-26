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Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что Украины больше нет. Такое утверждение было сделано им в ходе выступления на предвыборном мероприятии в Северной Каролине.
По мнению политика, Киеву следовало пойти на небольшие уступки ещё до начала боевых действий. Это было бы, даже в случае плохой сделки, гораздо лучше чем то, что имеется сейчас. Как минимум это позволило бы сохранить жизни людей и избежать разрушения городов.
Трамп подчеркнул, что восстановление городов Украины займёт сотни лет, а средств на это стране не хватит даже при условии, если на помощь пойдёт весь мир.
Также он отметил, что после почти трёх лет конфликта Украины больше нет.
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Трамп подчеркнул, что восстановление городов Украины займёт сотни лет, а средств на это стране не хватит даже при условии, если на помощь пойдёт весь мир.
Также он отметил, что после почти трёх лет конфликта Украины больше нет.
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Анастасия Чинкова