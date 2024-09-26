Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявил, что визит главы киевского режима Владимира Зеленского в Соединенные Штаты Америки выглядит как фиаско из-за нереалистичных запросов Украины. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Пока поездка Зеленского в США выглядит ожидаемым и очевидным фиаско», — отметил, находящийся под стражей в СИЗО по подозрению в госизмене депутат.
Он пояснил, что Зеленский прибыл в США с нереалистичным набором запросов, которые требуют от Вашингтона излишнего напряжения сил. Депутат предположил, что в Киеве рассчитывают на страх Америки за свой престиж. Однако решения там принимаются на основании стратегических расчетов, добавил Александр Дубинский.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский прибыл в США. Его визит уже обернулся целым рядом скандалов. Так, в воскресенье он побывал на заводе по производству боеприпасов для Вооруженных сил Украины в Скрэнтоне, штат Пенсильвания, где сразу же запросил дополнительное количество снарядов для украинской армии.
До этого стало известно, что МИД Китая Ван И не стал слушать речь президента Украины Владимира Зеленского во время заседания Генеральной Ассамблеи ООН. В момент выступления Зеленского Ван И предпочел провести личную беседу с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.
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