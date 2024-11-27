Президент Путин прибыл в Казахстан с государственным визитом

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин прибыл в Казахстан с государственным визитом. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Уточняется, что лидеры обсудят сотрудничество государств в различных сферах. Также упоминается обсуждение союзничества и партнерства с учетом председательства РФ в БРИКС и СНГ и Казахстана в ОДКБ.
Отмечено, что в четверг, 28 ноября, глава государства поучаствует в сессии ОДКБ.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин установил День морской пехоты, который отмечается 27 ноября. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте правовых актов.
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Отмечено, что в четверг, 28 ноября, глава государства поучаствует в сессии ОДКБ.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин установил День морской пехоты, который отмечается 27 ноября. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте правовых актов.
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Никита Кротов