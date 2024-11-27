Путин написал статью о союзнических отношениях РФ и Казахстана, подробности

Владимир Путин (Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров)
Президент России Владимир Путин написал статью для газеты «Казахстанская правда» под названием «Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращённый в будущее», передает РИА Новости. Публикация приурочена к предстоящему государственному визиту главы российского государства в Астану.
В статье подчеркивается, что Россия и Казахстан сохраняют и развивают союзнические отношения, основанные на равноправии, взаимоуважении и общей исторической памяти.
Путин отметил, что Россия остаётся крупнейшим экономическим партнером Казахстана. За девять месяцев 2024 года товарооборот между странами превысил $20 млрд, а общий объем российских инвестиций достиг $13 млрд. Доля национальных валют во взаиморасчетах растет, что помогает защищать экономику двух стран от внешних рисков.
Российский лидер выразил благодарность Казахстану за поддержку русского языка и развитие русскоязычного образования. Москва готова поддерживать строительство новых школ и повышение качества обучения.
Кроме того, Россия и Казахстан активно сотрудничают на евразийском пространстве, работая над устранением торговых барьеров и укреплением интеграции. Лидеры двух стран также разделяют стремление к формированию многополярного миропорядка.
Москва пригласила президента Казахстана принять участие в праздновании 80-летия Победы в 2025 году.
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Путин отметил, что Россия остаётся крупнейшим экономическим партнером Казахстана. За девять месяцев 2024 года товарооборот между странами превысил $20 млрд, а общий объем российских инвестиций достиг $13 млрд. Доля национальных валют во взаиморасчетах растет, что помогает защищать экономику двух стран от внешних рисков.
Российский лидер выразил благодарность Казахстану за поддержку русского языка и развитие русскоязычного образования. Москва готова поддерживать строительство новых школ и повышение качества обучения.
Кроме того, Россия и Казахстан активно сотрудничают на евразийском пространстве, работая над устранением торговых барьеров и укреплением интеграции. Лидеры двух стран также разделяют стремление к формированию многополярного миропорядка.
Москва пригласила президента Казахстана принять участие в праздновании 80-летия Победы в 2025 году.
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Мария Моисеева