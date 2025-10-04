Аналитик Ераносян назвал причину задержания танкера во Франции

04 октября 2025, 04:58

Аналитик Ераносян назвал пиратством и рейдерством задержание танкера во Франции

Фото: istockphoto / Alexey Bakharev

Ситуация с задержанием танкера у порта Сен-Назер свидетельствует о стремлении президента Франции Эмманюэля Макрона отомстить России. Об этом ТАСС заявил эксперт Бюро военно-политического анализа Владимир Ераносян.





Он назвал действия Франции пиратством и рейдерством, а также связал происходящее с неудачами Парижа на африканском континенте. Речь идет об утрате влияния в Сахеле и других бывших колониях.



Кроме того, как считает Ераносян, Франция терпит неудачи в отношениях с «англосаксонсим миром». В качестве примера эксперт привел утрату крупного контракта Naval Group на дизель-электрические подводные лодки с Австралией. По его словам, действия США и Великобритании привели к потере Францией около 64 млрд евро.



«Франция в этой связи сейчас везде сейчас терпит фиаско, поэтому все эти потуги по поводу того, чтобы захватить какой-то один корабль, это все очень хорошо описывает правящую клику в Париже», — отметил эксперт.