Макрон подтвердил гибель французского фотожурналиста при ударе по ВСУ

03 октября 2025, 21:59

Эммануэль Макрон (фото: kremlin.ru)

Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил гибель французского фотожурналиста Антони Лалликана, который погиб во время удара по ВСУ в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом политик написал на своей странице в соцсети X.