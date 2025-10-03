Макрон подтвердил гибель французского фотожурналиста при ударе по ВСУ
Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил гибель французского фотожурналиста Антони Лалликана, который погиб во время удара по ВСУ в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом политик написал на своей странице в соцсети X.
В своём посте, опубликованном на французском и украинском языках, Макрон выразил глубокую скорбь по поводу смерти своего соотечественника, который в сопровождении украинских военных освещал события в зоне СВО.
Ранее информацию о гибели Лалликана опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». По его сведениям, инцидент произошёл 3 октября вблизи города Дружковка на территории, подконтрольной Киеву.
