Путин считает, что Макрон пытается повторить образ Наполеона ради сплочения нации
Президент РФ Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон якобы пытается копировать поведение Наполеона.
По мнению российского лидера, таким образом Макрон стремится усилить внутреннюю поддержку, провоцируя Россию на ответные действия.
«Ему очень хочется <...> возбудить какие-то другие силы, другие страны, в частности Россию, спровоцировать нас на какие-то активные действия и сказать французам «сплотитесь вокруг меня, я вас поведу к победе», как Наполеон», — пояснил Путин.При этом он отметил, что у него с французским президентом сохраняются нормальные рабочие отношения.
Сам Макрон, напомним, после переизбрания в 2022 году сравнил себя не с императором, а с мифологическим богом-кузнецом Гефестом.