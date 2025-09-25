Генсек Рютте заявил, что странам НАТО не нужно сразу сбивать самолеты РФ
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, комментируя заявление Дональда Трампа, заверил, что альянс не будет автоматически сбивать российские самолеты в случае нарушения воздушного пространства.
Позиция Рютте, изложенная в эфире CNN, предполагает сдержанный и взвешенный подход.
«Если происходит вторжение в воздушное пространство, в конечном счете вы можете принять самые жесткие решения, если необходимо, если ваши люди под угрозой. Если нет, вы сопроводите эти самолеты», — заявил генсек.Он уточнил, что пилоты альянса обучены оценивать обстановку и могут пойти на крайние меры, если есть прямая угроза.
Это заявление прозвучало после слов президента США Дональда Трампа, который 23 сентября заявил, что страны НАТО должны сбивать российскую авиацию при нарушении границ, отметив, что помощь США будет зависеть от обстоятельств. Рютте, не отвергая полностью возможность силового сценария, акцентировал необходимость спокойной и коллективной реакции.
Мнение Рютте отражает отсутствие единой позиции в НАТО. В то время как США, Польша и страны Балтии допускают силовой ответ, Германия и Франция призывают к сдержанности. Президент Франции Эмманюэль Макрон, например, заявил, что не следует открывать огонь при проверках.