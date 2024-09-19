Аналитик Ерёмина отметила опасность баз НАТО в Финляндии

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Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина заявила, что военная база НАТО в Финляндии, которая расположится недалеко от Мурманской области и Карелии, будет представлять угрозу интересам России.
«Финны подписали соглашение с американцами о том, что в рамках стратегии вступления в НАТО они фактически предоставляют для самостоятельных действий США свои базы. Это угрожает нашим интересам прежде всего. Я думаю, у них есть задача — полностью нивелировать наши возможности ответа в Балтийском регионе и с выходом в Арктику», — прокомментировала в беседе с RT Ерёмина.
А эксперт Бюро военно-политического анализа Вадим Масликов высказал мнение о том, что, хотя у США имеется много оружия, Вашингтон всё же не хочет быть прямым участником конфликта на Украине.
«Ракет у них ещё очень много, которые могли бы поставить. В отличие от Европы, в США огромное количество этих ракет. Не десятки, не сотни, а тысячи. Вместе с тем CNN нам дают понять, что они нас услышали и хотят быть фигурой на нашей шахматной доске, не хотят, чтобы их судили. «Мы потихоньку умываем руки», — сказал в беседе с «Царьградом» Масликов.
Ранее сообщалось, что кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским на следующей неделе в Вашингтоне.
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