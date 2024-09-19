НАТО готовит России неприятный сюрприз

Блок НАТО хочет создать форпост на границе с Карелией и Мурманской областью, передает РИА Новости. В статье сказано, что финская сторона долго извлекала выгоду из того, что ее территория считалась так называемой буферной зоной между Североатлантическим альянсом и Россией. В апреле прошлого года финны стали участниками НАТО, а после подписали договор с США о сотрудничестве в оборонной сфере.