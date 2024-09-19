СМИ раскрыли два пункта из «мирного плана» Зеленского

Зеленский сообщал, что план готов на 90 процентов и будет представлен международным союзникам на следующей неделе. Он описал план как набор достижимых шагов, направленных на урегулирование конфликта.
Один из ключевых пунктов, как сообщает французское издание Le Monde, может включать вступление Украины в НАТО. Зеленский надеется, что США, возможно, предложат Украине приглашение до конца президентского срока Джо Байдена. Однако сам Байден ранее высказывался против вступления Украины в альянс.
Также появилась информация о том, что в план может входить прекращение огня на некоторых участках линии фронта. Тем не менее, украинские официальные лица, включая советника президента Дмитрия Литвина, опровергли это, утверждая, что Украина не намерена соглашаться на заморозку конфликта или локальное прекращение огня.
В ближайшие недели Зеленский планирует посетить Соединенные Штаты, чтобы представить свои идеи американским лидерам, включая Байдена и вице-президента Камалу Харрис.
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Также появилась информация о том, что в план может входить прекращение огня на некоторых участках линии фронта. Тем не менее, украинские официальные лица, включая советника президента Дмитрия Литвина, опровергли это, утверждая, что Украина не намерена соглашаться на заморозку конфликта или локальное прекращение огня.
В ближайшие недели Зеленский планирует посетить Соединенные Штаты, чтобы представить свои идеи американским лидерам, включая Байдена и вице-президента Камалу Харрис.
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Елена Перлова