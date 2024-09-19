Bloomberg: Харрис запланировала встречу с Зеленским в Вашингтоне

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским на следующей неделе в Вашингтоне.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Как отмечают собеседники агентства, Харрис стремится укрепить свой внешнеполитический имидж.
В ходе визита Зеленский намерен обсудить с американскими политиками вопросы членства Украины в НАТО и Евросоюзе, а также запросить постоянные поставки современного оружия для реализации «плана победы».Ранее возможность встречи с Зеленским допустил республиканский кандидат Дональд Трамп.
Ранее сообщалось, что США пока не готовы объявить о возможности проведения новой встречи президента США Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. На брифинге Кирби отметил, что в настоящее время нет информации о запланированной встрече, как в Белом доме, так и в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН.
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В ходе визита Зеленский намерен обсудить с американскими политиками вопросы членства Украины в НАТО и Евросоюзе, а также запросить постоянные поставки современного оружия для реализации «плана победы».Ранее возможность встречи с Зеленским допустил республиканский кандидат Дональд Трамп.
Ранее сообщалось, что США пока не готовы объявить о возможности проведения новой встречи президента США Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. На брифинге Кирби отметил, что в настоящее время нет информации о запланированной встрече, как в Белом доме, так и в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН.
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Елена Перлова