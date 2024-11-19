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Аналитик Ерёмина усомнилась в реализации отправки военных ЕС на Украину

Фото: iStock/Michele Ursi

Фото: iStock/Michele Ursi

Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина усомнилась в реализации предложения главы МИД Эстонии Маргуса Цахкны направить военных ЕС на Украину.
Она пояснила, что сделать это без разрешения США будет практически невозможно.

«У ЕС нет объединённой армии. У них есть отдельные национальные резервы. Так как вопрос вооружений и обороны был второстепенным для Европейского союза, он находятся под управлением США. Поэтому это не самостоятельная позиция, у них нет опыта для того, чтобы самостоятельно эти вопросы решать. Поэтому, что бы там эстонец ни говорил, никто не сможет согласовать на уровне ЕС какую-либо отправку войск самостоятельно без определённой заявки со стороны США», — объяснила в беседе с RT Ерёмина.



До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе саммита «Большой двадцатки» в Бразилии заявил, что удары американскими ракетами ATACMS по Брянской области со стороны ВСУ говорят о настрое Запада на эскалацию конфликта.

«То, что ATACMS сегодня ночью по Брянской области использовались неоднократно, — это, конечно, сигнал о том, что они на Западе хотят эскалации», — приводят argumenti.ru со ссылкой на ТАСС слова Лаврова.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель признал, что не все главы МИД и минобороны стран ЕС на встречах в Брюсселе 18 и 19 ноября выразили готовность продолжать помощь Киеву на фоне победы на президентских выборах в США Дональда Трампа.

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Reuters: решение США бить ATACMS вглубь РФ не изменит ход украинского конфликта
19 ноября 2024, 18:20

Фото: iStock/bpawesome

Решение США по одобрению для Киеву на удары дальнобойными ракетами ATACMS вглубь России уже не изменит ход украинского конфликта. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на экспертов. Вместе с тем, как отмечается, нет возможности узнать, сколь долго это решение останется в силе.
«Решение принято с опозданием, и, как и в случае с другими решениями подобного рода, может оказаться неспособным существенно изменить ход боевых действий», — заявил один из собеседников.
Агентство также напоминает, что избранный президент США Дональд Трамп уже давно критикует масштабы потраченных на Киев денег и обещает разобраться с украинским конфликтом.
Похожего мнения о запоздавшем решении придерживаются и жители Киева, среди которых Reuters провели опрос.
«Это следовало использовать либо как превентивную меру, либо как резкую реакцию в феврале или марте 2022 года. Сейчас это не играет большой роли», — поделилась одна из киевлянок.
Ранее в Минобороны России сообщили, что ВСУ этой ночью, 19 ноября, нанесли удар шестью ракетами ATACMS по объекту в Брянской области. Системы ПВО сбили пять целей, одна была повреждена и упала, вызвав пожар, который оперативно потушили.

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Не все в ЕС выразили готовность помогать Киеву, признал Боррель
Боррель: не все главы МИД и МО стран ЕС готовы дальше помогать Украине
19 ноября 2024, 18:02

Жозеп Боррель (Фото: РИА Новости)

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель признал, что не все главы МИД и минобороны стран ЕС на встречах в Брюсселе 18 и 19 ноября выразили готовность продолжать помощь Киеву на фоне победы на президентских выборах в США Дональда Трампа. Об этом информирует РИА Новости.
По словам Борреля, у нового избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа имеется свой сценарий по прекращению войны. Глава дипломатии Европейского союза добавил, что большинство государств на встречах 18 и 19 ноября показали готовность продолжать поддержку Киева.

Напомним, саммит G20 проходит в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября. В понедельник, 18 ноября, лидеры стран–участниц саммита G20 приняли итоговую декларацию.

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Инаугурация президента США Дональда Трампа: дата, что это такое, как проходит
19 ноября 2024, 17:45

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Бывший президент Дональд Трамп был переизбран на новый срок, победив кандидата от Демократической партии Камалу Харрис. Трамп получил поддержку 277 выборщиков, в то время как Харрис набрала только 224 голоса. «Радио 1» расскажет о дате инаугурации 2025 года и вступлении Дональда Трампа в должность.

Что такое инаугурация президента в США


Инаугурация президента — это торжественная церемония вступления в должность президента и вице-президента США, во время которой они приносят присягу.

Когда пройдет Инаугурация президента США Дональда Трампа


Срок полномочий действующего президента и вице-президента США истекает 20 января в полдень, согласно 20-й поправке к Конституции США. Это означает, что с этой даты начинается отсчёт времени до вступления в должность нового президента. Таким образом, инаугурация нового президента Соединённых Штатов состоится 20 января 2025 года.

Где и как проходит инаугурация президента


Церемония инаугурации пройдёт в здании Капитолия в Вашингтоне и станет 60-й по счёту в истории страны.

По традиции в этот день вновь избранные президент и вице-президент вместе со своими супругами приходят в Белый дом, где их приветствуют бывшие президент и вице-президент со своими семьями. Этот ритуал олицетворяет мирный переход власти.

Затем они отправляются в Капитолий, где избранный вице-президент и президент произносят приносит присягу. В честь этого события раздаются 21 орудийный залп, звучит гимн президента США, а глава государства произносит речь.


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Что происходит до инаугурации президента


  • Сроки подсчёта голосов должны закончиться до 11 декабря 2024 года. Затем местные власти (губернаторы и секретари штатов) утверждают результаты выборов и направляют сертификаты подтверждения в Национальное управление архивов и записей (NARA) и Конгресс. Одновременно с этим происходит официальная регистрация выборщиков от каждого штата.

  • 17 декабря выборщики собираются для формирования коллегии выборщиков и официального голосования за президента и вице-президента. Их голоса направляются председателю Сената. Здесь также установлен крайний срок — 25 декабря.

  • Новый состав будет приведён к присяге 3 января, а 6 января обе палаты соберутся для окончательного подтверждения результатов голосования и объявления имён президента и вице-президента. Заседание проводит вице-президент США.

Таким образом, 6 января 2025 года именно Камале Харрис, проигравшей выборы 2024 года, придётся официально объявить о победе Дональда Трампа и Джей Ди Вэнса.

Фото: istockphoto / arlutz73

Что происходит во время инаугурации президента


В день инаугурации избранный вице-президент приносит присягу первым и повторяет ту же присягу, которую принимают сенаторы, представители и другие государственные служащие.

Присяга используется с 1884 года:

«Я (имя) торжественно клянусь, что буду поддерживать и защищать Конституцию Соединенных Штатов от всех врагов, внешних и внутренних; что буду хранить ей истинную веру и преданность; что я принимаю это обязательство свободно, без каких-либо мысленных оговорок или намерений уклониться; и что я буду хорошо и добросовестно исполнять обязанности должности, на которую я собираюсь вступить: да поможет мне Бог».



Около полудня присягу даёт уже избранный президент. Она соответствует статье II, разделу I Конституции США.

«Я (имя) торжественно клянусь, что буду добросовестно исполнять обязанности президента Соединенных Штатов и сделаю все возможное, чтобы сохранять, защищать и отстаивать Конституцию Соединенных Штатов».

Что происходит после инаугурации


После принесения присяги и выступления с речью новоизбранный президент США и его супруга возвращаются в свою резиденцию — Белый дом. Во время проезда их кортежа проходит праздничный парад, который направляется от Капитолия по Пенсильвания-авеню, минуя здание Министерства финансов, к Белому дому. Этот маршрут не менялся с 1809 года.

Затем вступивший в должность президент проводит официальный бал или несколько балов.

Инаугурационные мероприятия завершаются на следующий день, 21 января, когда в Вашингтонском кафедральном соборе проходит молитвенный завтрак с участием представителей различных конфессий.

Топ-5 самых ярких речей во время инаугурации


Топ-5 самых ярких речей во время инаугурации президента США:

Джон Кеннеди, 1961


«Не спрашивай, что твоя страна может сделать для тебя, спроси, что ты можешь сделать для своей страны».

Джимми Картер, 1977


«Давайте вместе создадим новый национальный дух единства и доверия. Ваша сила может компенсировать мою слабость, а ваша мудрость поможет свести к минимуму мои ошибки».

Джордж Буш старший, 1989


«Великие народы, как и великие люди, должны держать свое слово. Мы всегда будем стараться говорить четко, потому что откровенность — это комплимент, но и тонкость тоже хороша и имеет свое место».

Билл Клинтон, 1993


«Америке, чтобы устоять долгие годы, придется меняться. Меняться не просто ради самых изменений, а меняться, чтобы сберечь американские идеалы. Пришло время забыть о вредной привычке получать что-либо даром — то ли от нашего правительства, то ли друг от друга. Давайте возьмем на себя больше ответственности — не только за себя и наши семьи, но и за общество и нашу страну».

Дональд Трамп, 2017


«То, что имеет смысл, — не то, какая партия контролирует правительство, а то, что народ контролирует правительство. В основе нашей политики — полная верность США».

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#выборы
#сша
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#дональд трамп
#церемония
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Россия согласилась с пунктом декларации G20 об урегулировании конфликта на Украине
Глава МИД РФ Лавров: Россия согласна с пунктом по Украине декларации G20
19 ноября 2024, 17:39

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Россия согласна с пунктом по Украине в итоговой декларации G20. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.
По словам министра, главное в параграфе по Украине в итоговой декларации — это призыв к честному разговору о мире на реалистичных основаниях. В декларации говорится о том, что лидеры государств G20 приветствуют все конструктивные инициативы по урегулированию российско-украинского конфликта, которые направлены на достижение устойчивого мира.

Напомним, саммит G20 проходит в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября. В понедельник, 18 ноября, лидеры стран–участниц саммита G20 приняли итоговую декларацию.

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#сергей лавров
#мид рф
#украина
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В Европарламенте бойкотировали выступление Зеленского
В Европарламенте словацкие депутаты бойкотировали выступление Зеленского
19 ноября 2024, 16:59

Владимир Зеленский

Депутаты Европейского парламента от партии Smer-SD, которую возглавляет премьер-министр Словакии Роберт Фицо, бойкотировали выступление Владимира Зеленского. Об этом заявил евродепутат Любош Блага в своем Telegram-канале.
По словам депутата, политика ненависти, которую проводит Зеленский в отношении России, направляет весь мир к ядерному конфликту. Блага также раскритиковал преследование оппозиции на Украине и назвал режим Зеленского авторитарным, обвинив его в том, что из-за него продолжают умирать люди.

Видеообращение Владимира Зеленского транслировалось в Европейском парламенте.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предрек третью мировую войну на фоне обновления российской ядерной доктрины президентом РФ Владимиром Путиным. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#политика
#режим
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#зеленский
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Президент Польши раскрыл смысл звонка Шольца Путину
Дуда: Шольц звонил Путину для отстранения Трампа от урегулирования на Украине
19 ноября 2024, 16:50

Олаф Шольц (фото: kremlim.ru)

Канцлер Германии Олаф Шольц звонил президенту России Владимиру Путину для того, чтобы отстранить избранного президента США Дональда Трампа от урегулирования конфликта на Украине. Таким мнением поделился президент Польши Анджей Дуда в интервью американскому агентству Bloomberg. По его словам, немецкий лидер рассчитывал первым начать разрешение конфликта, надеясь оживить отношения с Россией.
«Я считаю, что это была попытка добиться прекращения огня на Украине до того, как Дональд Трамп вступит в должность», — пояснил он.
Напомним, кабмин ФРГ ранее подтвердил, что прошёл телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и канцлером Германии Олафом Шольцем. Шольц призвал российского лидера к переговорам с Украиной, чтобы достичь прочного и справедливого мира. При этом канцлер обратил внимание, что Германия будет и дальше поддерживать Украину, пока это необходимо.

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#дональд трамп
#германия
#фрг
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#звонок
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В Кремле заявили, что СВО стала войной против НАТО
Песков: СВО началась против Украины, а продолжается против НАТО
19 ноября 2024, 16:32

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Специальная военная операция затянулась, поскольку изначально она была направлена против Украины, но в настоящее время продолжается как конфликт с НАТО. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью индийскому информационному агентству ANI. Он также отметил, что невозможно предсказать, когда завершится данная операция.
«Когда все это началось, это началось против киевского режима. И сейчас это продолжается как война между Россией и НАТО. Вот почему это заняло немного больше времени и продлится еще немного», — пояснил представитель Кремля.
Песков подчеркнул, что вряд ли возможно назвать сроки окончания СВО, можно точно сказать, что «это закончится, как только мы достигнем наших целей». Он напомнил, что Зеленский специальным указом запретил вести какие-либо переговоры с Россией.

Пресс-секретарь главы государства заявил, что военная операция продолжается, поскольку как Киев, так и их лидеры в Вашингтоне отвергают возможность мирных переговоров.

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#война
#нато
#сво
#зеленский
#песков
#переговоры
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Шесть европейских стран обвинили РФ в якобы атаках на архитектуру безопасности
Великобритания и Испания обвинили РФ в якобы атаках на архитектуру безопасности
19 ноября 2024, 16:18

Фото: istockphoto/STILLFX

Руководители МИД шести европейских государств обвинили российскую сторону в якобы активизации гибридных атак в натовских странах и странах Евросоюза. Министры подчеркнули, что атаки направлены на архитектуру безопасности Европы.
«Нарастающая гибридная активность, направленную против стран НАТО и ЕС, достигла беспрецедентных масштабов и крайне разнообразна, что создает существенные угрозы безопасности», — сказано в совместном заявлении министров, выдержки из которого приводит Reuters.
Уточняется, что Россию обвиняет Франция, Польша, Италия, Испания, Германия и Великобритания.

Ранее сообщалось, что участники саммита «Большой двадцатки» в страхе и предпочитают не вспоминать новоизбранного президента США Дональда Трампа.

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#мир
#россия
#ес
#германия
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Politico: участники саммита G20 парализованы страхом и не упоминают Трампа
19 ноября 2024, 15:42

Фото: iStock/Bet_Noire

Лидеры стран G20, собравшиеся на саммите в Бразилии, парализованы страхом после победы Дональда Трампа на выборах президента США, но, вопреки ожиданиям, не стали обсуждать или как-либо упоминать его. Об этом пишет американская газета Politico.
«Дональд Трамп, возможно, у всех на уме на G20, но ни у кого на устах», — говорится в статье.
По информации издания, переизбрание Трампа напрямую касается всех тем, которые обсуждаются на саммите, но при этом его не упомянули ни во время пресс-конференций, ни президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

В материале отмечается, что вопреки своеобразному бойкоту на обсуждения Трампа, «его присутствие ощущалось за кулисами». Один из дипломатов сказал, что «на переговорах уже чувствуется отсутствие США», а людей парализовал ужас из-за возвращения Трампа в президентское кресло.

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#сша
#президент
#дональд трамп
#g20
#политика
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