Аналитик Ерёмина усомнилась в реализации отправки военных ЕС на Украину

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Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина усомнилась в реализации предложения главы МИД Эстонии Маргуса Цахкны направить военных ЕС на Украину.
Она пояснила, что сделать это без разрешения США будет практически невозможно.
До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе саммита «Большой двадцатки» в Бразилии заявил, что удары американскими ракетами ATACMS по Брянской области со стороны ВСУ говорят о настрое Запада на эскалацию конфликта.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель признал, что не все главы МИД и минобороны стран ЕС на встречах в Брюсселе 18 и 19 ноября выразили готовность продолжать помощь Киеву на фоне победы на президентских выборах в США Дональда Трампа.
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«У ЕС нет объединённой армии. У них есть отдельные национальные резервы. Так как вопрос вооружений и обороны был второстепенным для Европейского союза, он находятся под управлением США. Поэтому это не самостоятельная позиция, у них нет опыта для того, чтобы самостоятельно эти вопросы решать. Поэтому, что бы там эстонец ни говорил, никто не сможет согласовать на уровне ЕС какую-либо отправку войск самостоятельно без определённой заявки со стороны США», — объяснила в беседе с RT Ерёмина.
До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе саммита «Большой двадцатки» в Бразилии заявил, что удары американскими ракетами ATACMS по Брянской области со стороны ВСУ говорят о настрое Запада на эскалацию конфликта.
«То, что ATACMS сегодня ночью по Брянской области использовались неоднократно, — это, конечно, сигнал о том, что они на Западе хотят эскалации», — приводят argumenti.ru со ссылкой на ТАСС слова Лаврова.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель признал, что не все главы МИД и минобороны стран ЕС на встречах в Брюсселе 18 и 19 ноября выразили готовность продолжать помощь Киеву на фоне победы на президентских выборах в США Дональда Трампа.
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Мелисса Тимофеева