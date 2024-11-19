Инаугурация президента США Дональда Трампа: дата, что это такое, как проходит

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)
Бывший президент Дональд Трамп был переизбран на новый срок, победив кандидата от Демократической партии Камалу Харрис. Трамп получил поддержку 277 выборщиков, в то время как Харрис набрала только 224 голоса. «Радио 1» расскажет о дате инаугурации 2025 года и вступлении Дональда Трампа в должность.
Что такое инаугурация президента в США
Инаугурация президента — это торжественная церемония вступления в должность президента и вице-президента США, во время которой они приносят присягу.
Когда пройдет Инаугурация президента США Дональда Трампа
Срок полномочий действующего президента и вице-президента США истекает 20 января в полдень, согласно 20-й поправке к Конституции США. Это означает, что с этой даты начинается отсчёт времени до вступления в должность нового президента. Таким образом, инаугурация нового президента Соединённых Штатов состоится 20 января 2025 года.
Где и как проходит инаугурация президента
Церемония инаугурации пройдёт в здании Капитолия в Вашингтоне и станет 60-й по счёту в истории страны.
По традиции в этот день вновь избранные президент и вице-президент вместе со своими супругами приходят в Белый дом, где их приветствуют бывшие президент и вице-президент со своими семьями. Этот ритуал олицетворяет мирный переход власти.
Затем они отправляются в Капитолий, где избранный вице-президент и президент произносят приносит присягу. В честь этого события раздаются 21 орудийный залп, звучит гимн президента США, а глава государства произносит речь.
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Что происходит до инаугурации президента
- Сроки подсчёта голосов должны закончиться до 11 декабря 2024 года. Затем местные власти (губернаторы и секретари штатов) утверждают результаты выборов и направляют сертификаты подтверждения в Национальное управление архивов и записей (NARA) и Конгресс. Одновременно с этим происходит официальная регистрация выборщиков от каждого штата.
- 17 декабря выборщики собираются для формирования коллегии выборщиков и официального голосования за президента и вице-президента. Их голоса направляются председателю Сената. Здесь также установлен крайний срок — 25 декабря.
- Новый состав будет приведён к присяге 3 января, а 6 января обе палаты соберутся для окончательного подтверждения результатов голосования и объявления имён президента и вице-президента. Заседание проводит вице-президент США.
Таким образом, 6 января 2025 года именно Камале Харрис, проигравшей выборы 2024 года, придётся официально объявить о победе Дональда Трампа и Джей Ди Вэнса.
Фото: istockphoto / arlutz73
Что происходит во время инаугурации президента
В день инаугурации избранный вице-президент приносит присягу первым и повторяет ту же присягу, которую принимают сенаторы, представители и другие государственные служащие.
Присяга используется с 1884 года:
«Я (имя) торжественно клянусь, что буду поддерживать и защищать Конституцию Соединенных Штатов от всех врагов, внешних и внутренних; что буду хранить ей истинную веру и преданность; что я принимаю это обязательство свободно, без каких-либо мысленных оговорок или намерений уклониться; и что я буду хорошо и добросовестно исполнять обязанности должности, на которую я собираюсь вступить: да поможет мне Бог».
Около полудня присягу даёт уже избранный президент. Она соответствует статье II, разделу I Конституции США.
«Я (имя) торжественно клянусь, что буду добросовестно исполнять обязанности президента Соединенных Штатов и сделаю все возможное, чтобы сохранять, защищать и отстаивать Конституцию Соединенных Штатов».
Что происходит после инаугурации
После принесения присяги и выступления с речью новоизбранный президент США и его супруга возвращаются в свою резиденцию — Белый дом. Во время проезда их кортежа проходит праздничный парад, который направляется от Капитолия по Пенсильвания-авеню, минуя здание Министерства финансов, к Белому дому. Этот маршрут не менялся с 1809 года.
Затем вступивший в должность президент проводит официальный бал или несколько балов.
Инаугурационные мероприятия завершаются на следующий день, 21 января, когда в Вашингтонском кафедральном соборе проходит молитвенный завтрак с участием представителей различных конфессий.
Топ-5 самых ярких речей во время инаугурации
Топ-5 самых ярких речей во время инаугурации президента США:
Джон Кеннеди, 1961
«Не спрашивай, что твоя страна может сделать для тебя, спроси, что ты можешь сделать для своей страны».
Джимми Картер, 1977
«Давайте вместе создадим новый национальный дух единства и доверия. Ваша сила может компенсировать мою слабость, а ваша мудрость поможет свести к минимуму мои ошибки».
Джордж Буш старший, 1989
«Великие народы, как и великие люди, должны держать свое слово. Мы всегда будем стараться говорить четко, потому что откровенность — это комплимент, но и тонкость тоже хороша и имеет свое место».
Билл Клинтон, 1993
«Америке, чтобы устоять долгие годы, придется меняться. Меняться не просто ради самых изменений, а меняться, чтобы сберечь американские идеалы. Пришло время забыть о вредной привычке получать что-либо даром — то ли от нашего правительства, то ли друг от друга. Давайте возьмем на себя больше ответственности — не только за себя и наши семьи, но и за общество и нашу страну».
Дональд Трамп, 2017
«То, что имеет смысл, — не то, какая партия контролирует правительство, а то, что народ контролирует правительство. В основе нашей политики — полная верность США».
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