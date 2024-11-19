Инаугурация президента США Дональда Трампа: дата, что это такое, как проходит

Решение США по одобрению для Киеву на удары дальнобойными ракетами ATACMS вглубь России уже не изменит ход украинского конфликта. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на экспертов. Вместе с тем, как отмечается, нет возможности узнать, сколь долго это решение останется в силе.