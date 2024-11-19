Россия согласилась с пунктом декларации G20 об урегулировании конфликта на Украине

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)
Россия согласна с пунктом по Украине в итоговой декларации G20. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.
По словам министра, главное в параграфе по Украине в итоговой декларации — это призыв к честному разговору о мире на реалистичных основаниях. В декларации говорится о том, что лидеры государств G20 приветствуют все конструктивные инициативы по урегулированию российско-украинского конфликта, которые направлены на достижение устойчивого мира.
Напомним, саммит G20 проходит в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября. В понедельник, 18 ноября, лидеры стран–участниц саммита G20 приняли итоговую декларацию.
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