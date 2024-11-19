Не все в ЕС выразили готовность помогать Киеву, признал Боррель

Жозеп Боррель (Фото: РИА Новости)
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель признал, что не все главы МИД и минобороны стран ЕС на встречах в Брюсселе 18 и 19 ноября выразили готовность продолжать помощь Киеву на фоне победы на президентских выборах в США Дональда Трампа. Об этом информирует РИА Новости.
По словам Борреля, у нового избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа имеется свой сценарий по прекращению войны. Глава дипломатии Европейского союза добавил, что большинство государств на встречах 18 и 19 ноября показали готовность продолжать поддержку Киева.
Напомним, саммит G20 проходит в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября. В понедельник, 18 ноября, лидеры стран–участниц саммита G20 приняли итоговую декларацию.
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