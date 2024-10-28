Аналитик Фельдман объяснил блокировку Telegram-канала RT на Украине

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Кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман заявил, что, блокируя Telegram-канал RT на Украине, власти страны тем самым лишают своё население альтернативной точки зрения, а также возможности узнать истинное положение дел на фронте.
«Стремительное продвижение российских войск на юго-западе ДНР деморализует не только ВСУ, но и всё украинское общество. Зеленский боится, что созданная его пропагандистской машиной искусственная реальность скоро начнёт трещать по швам», — отметил в беседе с RT Фельдман.
До этого сообщалось о том, что в Сети стал стремительно набирать популярность российский агитационный ролик «Политический труп», где гниющий заживо Владимир Зеленский записывает обращение к украинцам. Как пишет «Лента.ру», пророссийский агитационный ролик разошёлся как по российскому, так и украинскому сегментам интернета, его активно обсуждают пользователи. Так, в Telegram, по информации издания, видео уже набрало более семи миллионов просмотров и тысячи комментариев. Отмечается, что это уже не первое подобное вилдео, созданное RT и набирающее миллионы просмотров.
Ранее сообщалось, что в Одессе сотрудники военкомата силой заталкивали мужчину в автомобиль на глазах у полицейских.
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Мелисса Тимофеева