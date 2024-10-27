ТАСС: ВСУ борются с частотой для сдачи в плен

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Боевики ВСУ глушат частоты 149.200, 49.200, 449.200 радиоволны «Волга». Как уточнили ТАСС представители российских силовых структур, «Волгу» используют, чтобы сдаться в плен Вооруженным силам России. Теперь «Волгой» можно пользоваться через мессенджер Telegram.
«Их бандитская структура ТЦК (территориальные центры комплектования, аналоги военкоматов — прим. ред.) утилизирует жителей традиционно пророссийских регионов. А на фронте они специально глушат наши частоты 149.200, 49.200, 449.200, которые мы специально настроили, чтоб мобилизованные ВСУ могли сдаться в плен», — прокомментировал силовик журналистам.Сдаться в плен боевики ВСУ могут, используя канал обратной связи t.me/SOS_Volga. Кроме того, имеется справочник t.me/Volga_SOS, который подскажет украинским военнослужащим, каким образом добраться до плена живыми.
Ранее сообщалось, где противник пытался прорваться через границу.
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Никита Кротов