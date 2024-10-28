В Одессе военкомы провели силовую мобилизацию на глазах у полицейских

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В Одессе сотрудники военкомата силой заталкивали мужчину в автомобиль на глазах у полицейских. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» в своём Telegram-канале.
На опубликованных кадрах видно, как несколько мужчин в гражданском, которые, судя по всему, являются сотрудниками ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата на Украине), с применением насилия заталкивают мужчину в автомобиль прямо на улице. При этом рядом стоят двое полицейских, которые молча равнодушно наблюдают за происходящим.
За призывника попыталась заступиться проходящая мимо женщина. Она поинтересовалась, на каком основании мужчину посреди улицы повалили на землю и надевают наручники. Однако её попытки были тщетны, и мужчину всё же увезли.
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Анастасия Чинкова