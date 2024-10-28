ФСБ РФ показала фото убитого боевика с татуировкой элитного полка спецназа США

Фото: iStock/dangutsu
ФСБ России показала фотографию убитого боевика, на руке которого набита татуировка элитного 75-го полка рейнджеров спецназа США. Кадр публикует РИА Новости.
Отмечается, что этот военный находился в числе других иностранных диверсантов, которые предприняли попытку вторгнуться на территорию Брянской области в понедельник.
Напомним, что ранее в этот день сотрудниками ФСБ пресечена попытка нарушения государственной границы. Ликвидированы четыре диверсанта, остальные члены диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) поражены ракетно-артиллерийским ударом. У них были обнаружены иностранное оружие, экипировка и средства связи, а также иные личные вещи, которые свидетельствуют об их принадлежности к третьим странам.
Читайте также:
Иностранные диверсанты пытались прорваться в Брянскую область
«Отогнали противника»: Военэксперт оценил обстановку в зоне СВО на разных направлениях
ВСУ пытались атаковать одно из крупнейших горнодобывающих предприятий в России
Анастасия Чинкова