Аналитик «Финама» назвал удары по Ирану «чёрным лебедем» для рынков
Аналитик Потавин: цены на нефть пошли вверх из-за проблем в Ормузском проливе
Аналитик «Финама» Александр Потавин назвал военную эскалацию между США, Израилем и Ираном событием категории «чёрный лебедь».
Как отметил Потавин в беседе с «Татар-информом», удары по Ирану, начавшиеся в конце февраля 2026 года, относятся к разряду редких и труднопрогнозируемых явлений со значительными последствиями.
«Это событие категории «чёрный лебедь», которое может изменить цены на сырьё и валюты на ближайшие недели», — заявил эксперт.В ответ на гибель своего лидера от ударов США и Израиля Иран закрыл для судов Ормузский пролив (ключевой маршрут для 20% мировой нефти). По словам Потавина, временная остановка перевозок через пролив уже привела к росту цен на нефть. Стоимость барреля Brent увеличилась примерно на 8%, достигнув отметки в 79 долларов.