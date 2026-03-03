Аналитик «Финама» назвал удары по Ирану «чёрным лебедем» для рынков

03 марта 2026, 19:58

Аналитик Потавин: цены на нефть пошли вверх из-за проблем в Ормузском проливе

Фото: Istock/e-crow

Аналитик «Финама» Александр Потавин назвал военную эскалацию между США, Израилем и Ираном событием категории «чёрный лебедь».





Как отметил Потавин в беседе с «Татар-информом», удары по Ирану, начавшиеся в конце февраля 2026 года, относятся к разряду редких и труднопрогнозируемых явлений со значительными последствиями.

«Это событие категории «чёрный лебедь», которое может изменить цены на сырьё и валюты на ближайшие недели», — заявил эксперт.