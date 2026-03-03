Эксперт рассказал, кто станет следующим лидером Ирана
Иранский журналист назвал Рухоллу Хомейни возможным преемником Хаменеи
Иранский эксперт и журналист Хаял Муаззин назвал имя вероятного преемника аятоллы Али Хаменеи. Об этом сообщает «Татар-информ».
Муаззин предположил, что новый верховный лидер Ирана может стать более жестким в своей политике по отношению к США и Израилю. Журналист отметил, что на этот пост может претендовать Рухолла Хомейни, внук основателя исламской республики и её первого верховного лидера.
«Если, к примеру, на эту позицию придёт внук имама Хомейни — Рухолла Хомейни, который в одном из интервью заявлял о необходимости создания ядерного оружия, это может означать серьёзный стратегический поворот», — пояснил он.
28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В этот же день был осуществлён удар по резиденции верховного лидера страны, в результате которого Али Хаменеи и члены его семьи погибли.