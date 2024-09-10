Минфин США заявил об огромной проблеме в стране

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Министр финансов США Джанет Йеллен признала, что страна столкнулась с огромной проблемой из-за нехватки доступного жилья. Об этом сообщает Bloomberg.
Йеллен подчеркнула, что американскому правительству необходимо задействовать все возможные инструменты для решения этого кризиса. Она призвала Конгресс к активным действиям по поддержке строительства нового жилья, отметив, что это критический приоритет для многих регионов США.
До этого The Financial Times сообщало, что кризис на рынке недвижимости США обострился из-за высоких ипотечных ставок, вызванных политикой Федеральной резервной системы (ФРС). Множество американцев не могут позволить себе новое жилье, а те, кто приобрел его по низким ставкам, отказываются от продаж и покупок.
Напомним, ранее в США заявили, что собираются отслеживать военные учения России и Китая, однако не усматривают в них серьёзного повода для беспокойства. Об этом сообщил официальный представитель Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга.
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До этого The Financial Times сообщало, что кризис на рынке недвижимости США обострился из-за высоких ипотечных ставок, вызванных политикой Федеральной резервной системы (ФРС). Множество американцев не могут позволить себе новое жилье, а те, кто приобрел его по низким ставкам, отказываются от продаж и покупок.
Напомним, ранее в США заявили, что собираются отслеживать военные учения России и Китая, однако не усматривают в них серьёзного повода для беспокойства. Об этом сообщил официальный представитель Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга.
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Елена Перлова