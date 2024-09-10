Страны НАТО начали серию военных учений у российских границ

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Страны Североатлантического альянса во главе с США начали серию военных манёвров у границ России. Всего предполагается провести 12 учений, которые продлятся до конца осени.
Три из них пройдут под эгидой Брюсселя, передаёт РИА Новости. Например, в Германии с 9 по 20 сентября пройдут учения Steadfast Foxtrot ’24. Основной задачей их проверка готовности войск на стратегическом, тактическом и оперативном уровне при планировании и проведении различных операций. Руководить манёврами будет Верховное командование Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе (SHAPE), возглавляемое генералом армии США Кристофером Каволи.
В Греции 30 сентября начнутся учения Ramstein Flag 24. Здесь командовать будет AIRCOM — Объединённое авиационное командование. Манёвры с применением реальных сил продлятся до 11 октября.
В Эстонии с 7 по 12 ноября пройдут одни из самых крупных ежегодных учений НАТО — Cyber Coalition. На этот раз главное внимание будет уделено вопросам логистики: переброске крупных контингентов войск с одного края Европы на другой на фоне «вторжения условного противника с востока».
Кроме того, в разных странах пройдёт серия учений на национальном уровне, но с привлечением союзников по блоку. В частности, такие манёвры будут проводиться в Исландии, Словакии, Венгрии и Латвии.
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В Греции 30 сентября начнутся учения Ramstein Flag 24. Здесь командовать будет AIRCOM — Объединённое авиационное командование. Манёвры с применением реальных сил продлятся до 11 октября.
В Эстонии с 7 по 12 ноября пройдут одни из самых крупных ежегодных учений НАТО — Cyber Coalition. На этот раз главное внимание будет уделено вопросам логистики: переброске крупных контингентов войск с одного края Европы на другой на фоне «вторжения условного противника с востока».
Кроме того, в разных странах пройдёт серия учений на национальном уровне, но с привлечением союзников по блоку. В частности, такие манёвры будут проводиться в Исландии, Словакии, Венгрии и Латвии.
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Александр Бойцов