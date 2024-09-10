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Страны НАТО начали серию военных учений у российских границ

10 сентября 2024, 11:02
Фото: istockphoto/zabelin

Фото: istockphoto/zabelin

Страны Североатлантического альянса во главе с США начали серию военных манёвров у границ России. Всего предполагается провести 12 учений, которые продлятся до конца осени.
Три из них пройдут под эгидой Брюсселя, передаёт РИА Новости. Например, в Германии с 9 по 20 сентября пройдут учения Steadfast Foxtrot ’24. Основной задачей их проверка готовности войск на стратегическом, тактическом и оперативном уровне при планировании и проведении различных операций. Руководить манёврами будет Верховное командование Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе (SHAPE), возглавляемое генералом армии США Кристофером Каволи.

В Греции 30 сентября начнутся учения Ramstein Flag 24. Здесь командовать будет AIRCOM — Объединённое авиационное командование. Манёвры с применением реальных сил продлятся до 11 октября.



В Эстонии с 7 по 12 ноября пройдут одни из самых крупных ежегодных учений НАТО — Cyber Coalition. На этот раз главное внимание будет уделено вопросам логистики: переброске крупных контингентов войск с одного края Европы на другой на фоне «вторжения условного противника с востока».

Кроме того, в разных странах пройдёт серия учений на национальном уровне, но с привлечением союзников по блоку. В частности, такие манёвры будут проводиться в Исландии, Словакии, Венгрии и Латвии.

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#новости
#нато
Полиция Молдавии обвинила местную оппозицию в связи с российским «Промсвязьбанком»
Молдавская полиция провела обыски в офисах оппозиции
10 сентября 2024, 11:33

Фото: iStock/Iuri Gagarin

Полиция Молдавии провела обыски у оппозиционных сил, подозревая их якобы в незаконном получении денежных средств от российского «Промсвязьбанка». Об этом сообщила пресс-служба местных правоохранительных органов.
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#полиция
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Шойгу раскрыл реальную цель украинской атаки на Курскую область
Шойгу: Киев атакой на Курскую область хотел отвлечь РФ от продвижения в Донбассе
10 сентября 2024, 10:56

Фото: сайт Кремля

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что Киев атакой на Курскую область хотел вынудить Российскую Федерацию пойти на переговоры на своих условиях. Об этом он рассказал в рамках встречи высоких представителей БРИКС по вопросам безопасности в Санкт-Петербурге, пишет РИА Новости.
«Киев хотел атакой на Курскую область вынудить Россию пойти на переговоры на своих условиях», — сказал Шойгу.

Помимо этого, он отметил, что киевский режим планировал отвлечь ВС России от продвижения в Донбассе. Кроме того, по его словам, Украина теряет в среднем 28 квадратных километров территорий и до двух тысяч убитыми и ранеными военных ежедневно.

Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.

За ночь дежурными средствами ПВО было уничтожено 144 БПЛА над 9 регионами Российской Федерации. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#атака
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#переговоры
#шойгу
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Более 110 стран поддерживают инициативы Китая и Индии по Украине, заявил Шойгу
Шойгу: более 110 стран позитивно оценивают инициативы КНР и Индии по Украине
10 сентября 2024, 10:39

Фото: iStock/Diy13

Свыше 110 государств позитивно оценивают инициативы Китая и Индии по Украине. Об этом заявил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу в рамках встречи высоких представителей БРИКС по вопросам безопасности, которая проходит в Санкт-Петербурге.
Он также подчеркнул, что в настоящее время рассматривается большое количество предложений по Украине, основанных на стамбульском проекте 2022 года.

Также Шойгу добавил, что темпы наступления российских войск ежедневно растут. ВСУ теряют по 28 квадратных километров и до двух тысяч военных каждый день. А своим наступлением на Курскую область украинские войска стремились отвлечь Россию от наступления в Донбассе, однако этого не произошло.

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Киев договаривается с «Хайят Тахрир аш-Шам»* об операциях против России
10 сентября 2024, 10:00

Фото: iStock/Silent_GOS

Украинские власти провели переговоры с террористами «Хайят Тахрир аш-Шам»* из Сирии для их привлечения к операциям против России. Об этом сообщила турецкая газета Aydınlık, ссылаясь на собственные источники.
Выяснилось, что власти страны активно сотрудничали с Рабочей партией Курдистана (РПК/PYD), обсуждая тайные операции против ВС РФ в Сирии. Затем Киев установил связи с террористами, ранее оккупировавшими Идлиб.

Отмечается, что встреча сторон состоялась 18 июня этого года при усиленных мерах безопасности.

По данным издания, представители Украины предлагали террористам освободить несколько знаковых боевиков-уроженцев Чечни, в том числе воевавших в рядах ИГИЛ*, в обмен на поставку 75 беспилотников и предоставление боевиков.

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Захарова высказалась об атаке БПЛА в Раменском
Захарова: атака БПЛА в Раменском вызвана ослаблением позиций Киева «на земле»
10 сентября 2024, 09:57

Фото: сайт МИД РФ

Чем слабее позиции Украины «на земле», тем сильнее у неё желание совершать террористические акты. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова после удара украинского дрона в подмосковном Раменском.
Она подчеркнула, что российское внешнеполитическое ведомство проведёт ряд работ в международных организациях по данному вопросу.

Представитель МИД также отметила, что Россия даст соответствующую политическую оценку действиям Киева в Московской области.

Напомним, что минувшей ночью украинские дроны атаковали сразу несколько населённых пунктов Подмосковья. В Раменском округе пострадали два многоквартирных дома. В результате атаки погиб девятилетний ребёнок, ещё несколько человек получили ранения.

Всего за прошедшую ночь средствами ПВО были сбиты 14 дронов ВСУ над Подольском, Раменским, Люберцами, Домодедово и Коломной.

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Маск рассказал о последствиях поражения Трампа
Маск: в США больше не будет настоящих выборов, если Трамп проиграет
10 сентября 2024, 09:13

Фото: Сайт Кремля

В Соединенных Штатах Америки больше не будет настоящих выборов, если кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп проиграет. Об этом написал миллиардер Илон Маск на своей странице в соцсети X.
Маск заявил, что публично заявляемая цель большинства лидеров Демократической партии заключается в легализации около 15 миллионов нелегальных мигрантов в кратчайшие сроки, а также в привлечении десятков миллионов новых мигрантов.

«Это бы немедленно сделало все колеблющиеся штаты глубоко синими, как это произошло в Калифорнии с амнистией 1986 года, и превратило бы Америку в постоянно однопартийное государство. Это будут последние настоящие выборы, если Трамп проиграет», — пояснил он.

В июле Маск высказал предположение, что нынешние власти Соединённых Штатов Америки стремились допустить в страну как можно больше нелегальных мигрантов, чтобы они могли участвовать в голосовании на президентских выборах в ноябре.

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#сша
#маск
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NZZ: Олигархию на Украине сменила постфеодальная система во главе с Зеленским
10 сентября 2024, 08:54

Фото: istockphoto/Ruslan Lytvyn

Украинский лидер Владимир Зеленский поменял политический строй в своей стране. Теперь вместо олигархии на Украине царит новая феодальная система с неформальной концентрацией власти в офисе президента.
Об этом в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung (NZZ) заявил украинский политолог Игорь Рейтерович. По его мнению, Киев демонстрирует все признаки постфеодального уклада.

«Двор (приближённые Зеленского - прим. ред.) распределяет обязанности и поощрения между лояльными людьми», — приводит издание слова специалиста.

По мнению эксперта, важную и практически самостоятельную роль приобрёл в этой иерархии приобрёл руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак. По сути он получил власть в качестве второго человека в стране. При этом, подчёркивает Рейтерович, Зеленский вряд ли полностью контролирует своего помощника.

Авторы публикации отмечают, что неформальная концентрация власти в руках Ермака и других советников Зеленского представляет большую опасность для Украины, так как они могут оказывать теневое влияние как на судебную систему, так и на ситуацию с коррупцией в стране. Можно сделать вывод, что политическая система Киева зашла в тупик, делают вывод обозреватели NZZ.

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#киев
#украина
#офис
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Минфин США заявил об огромной проблеме в стране
Минфин США заявил о нависшей проблеме доступного жилья
10 сентября 2024, 04:45

Фото: istock/rarrarorro

Министр финансов США Джанет Йеллен признала, что страна столкнулась с огромной проблемой из-за нехватки доступного жилья. Об этом сообщает Bloomberg.
Йеллен подчеркнула, что американскому правительству необходимо задействовать все возможные инструменты для решения этого кризиса. Она призвала Конгресс к активным действиям по поддержке строительства нового жилья, отметив, что это критический приоритет для многих регионов США.

До этого The Financial Times сообщало, что кризис на рынке недвижимости США обострился из-за высоких ипотечных ставок, вызванных политикой Федеральной резервной системы (ФРС). Множество американцев не могут позволить себе новое жилье, а те, кто приобрел его по низким ставкам, отказываются от продаж и покупок.

Напомним, ранее в США заявили, что собираются отслеживать военные учения России и Китая, однако не усматривают в них серьёзного повода для беспокойства. Об этом сообщил официальный представитель Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга.

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#сша
#кризис
#жильё
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Стало известно, когда с России снимут санкции
Дипломат Балф допустил снятие санкций с России, если они не будут работать
10 сентября 2024, 02:33

Фото: istock/Mihrzn

Великобритания готова рассмотреть возможность снятия санкций с России, если они окажутся неэффективными. Об этом сообщили в британском посольстве в Москве.
Дипломаты пояснили, что санкции могут быть отменены в случае, если будет установлено, что они больше не приносят пользы или если Россия изменит своё поведение, достигнув внешнеполитических целей, ради которых ограничения были введены. Об этом сообщает Лента.ru.

Член палаты лордов Ричард Эндрю Балф отметил, что окончательное решение по снятию санкций, вероятнее всего, будет приниматься США, а Великобритания последует за их шагами. Балф подчеркнул, что Европа идёт в этом вопросе под руководством Вашингтона.

Власти Великобритании регулярно усиливают санкционное давление на Россию. В июне Лондон присоединился к санкциям США, введённым против Московской биржи.

Ранее главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян дала два обоснования санкциям США в отношении российских СМИ. Об этом она заявила в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1». По ее словам, одна из причин – успех RT.

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