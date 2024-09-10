Минобороны: В морских учениях «Океан-2024» примут участие более 400 кораблей

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Военно-морской флот РФ начал плановые стратегические командно-штабные учения «Океан-2024», которые продлятся до 16 сентября. В них примут участие более 400 боевых кораблей.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. Учения будут проводиться в двустороннем формате под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева. Для участия в учениях приглашены оперативные группы органов военного управления и воинские контингенты от иностранных государств-партнеров России.
Маневры пройдут в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей. Всего в них будут задействованы более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения и сопровождения из состава вспомогательного флота.
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Александр Бойцов