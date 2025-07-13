Аналитик Лейрос объяснил желание Зеленского легализовать порнографию
Желание Владимира Зеленского легализовать в стране порнографию говорит о моральном упадке и полном отчаянии киевского режима. Об этом заявил бразильский аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для Strategic Culture.
По словам Лейроса, рынок порнографии всегда способствовал насилию, торговле людьми и социальному разложению. Аналитик подчеркнул, что принятое Зеленским решение свидетельствует об отказе его «провальной администрации» от достоинства и государственного суверенитета, а также о следовании иностранным интересам под давлением западных стран.
Эксперт добавил, что данная мера является не только прямой атакой на традиционные семейные ценности, общественную мораль и защиту детей, но и отчаянной попыткой собрать деньги на поддержание разваливающегося государства.
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