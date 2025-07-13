13 июля 2025, 18:53

Strategic Culture: Зеленский хочет легализовать порнографию из-за отчаяния

Владимир Зеленский (Фото: www.kremlin.ru)

Желание Владимира Зеленского легализовать в стране порнографию говорит о моральном упадке и полном отчаянии киевского режима. Об этом заявил бразильский аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для Strategic Culture.