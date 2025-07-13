В Петербурге мигрант напал на несовершеннолетнюю, пытаясь изнасиловать ее на пляже
В Петербурге мигрант напал на школьницу, пытаясь изнасиловать ее на пляже
В Санкт-Петербурге мигрант напал на несовершеннолетнюю, пытаясь изнасиловать ее на пляже. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Школьница отдыхала с друзьями, когда к ней подошел незнакомый мужчина. Иностранец начал говорить ей странные вещи, после чего прыгнул на девушку, повалил на песок и попытался изнасиловать.
Злоумышленника отогнали другие подростки, но полицию вызвать не успели. Мигранту удалось сбежать. На сегодняшний день его ищут.
Ранее стало известно, что в Европе незнакомец изнасиловал пьяную туристку на пляже. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также: