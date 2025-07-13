В Петербурге мигрант напал на несовершеннолетнюю, пытаясь изнасиловать ее на пляже

13 июля 2025, 11:08

В Петербурге мигрант напал на школьницу, пытаясь изнасиловать ее на пляже

Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang

В Санкт-Петербурге мигрант напал на несовершеннолетнюю, пытаясь изнасиловать ее на пляже. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.