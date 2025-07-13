Отмороженного подростка, зверски избившего двух девочек в Домодедово, отправили под арест

13 июля 2025, 14:22

Малолетний женоненавистник, который чуть не убил двух девочек, отправлен под арест

Фото: Istock/tanawit sabprasan

В Подмосковье задержали 16-летнего подростка, напавшего с молотком на двух девочек. В пресс-службе Следственного комитета по Московской области сообщили, что поступок несовершеннолетнего был вызван ненавистью к женщинам.