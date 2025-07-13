Отмороженного подростка, зверски избившего двух девочек в Домодедово, отправили под арест
В Подмосковье задержали 16-летнего подростка, напавшего с молотком на двух девочек. В пресс-службе Следственного комитета по Московской области сообщили, что поступок несовершеннолетнего был вызван ненавистью к женщинам.
Происшествие случилось 11 июля в лесу около СНТ городского округа Домодедово. На дороге, соединяющей СНТ «Рось-Борисово» и трассу ЦКАД, несовершеннолетний парень совершил нападение на двух девочек 13 и 16 лет.
Подросток распылил в сторону девочек газовый баллончик и накинулся на них молотком. Сейчас потерпевшие в больнице, одна из них в реанимации. Нападавшего оперативно вычислили и задержали. 16-летний Адонис Тумаш не стал отпираться и рассказал все подробности преступления оперативникам. Оказалось, что Адонис состоял в группе женоненавистников, а свою злобу решил выплеснуть на первых встречных.
Подросток помещён под арест. Он проходит по делу о покушении на убийство двух несовершеннолетних.
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