В ЛНР обнаружили трупы украинских солдат с детским порно в телефоне

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При эксгумации тел украинских боевиков в ЛНР обнаружили телефон с детской порнографией, об этом сообщил секретарь Межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению памяти Сергей Белов в разговоре с РИА Новости.
«В Попасной представители межведомственной рабочей группы по поиску мест захоронений, полевой команды поднимают из подвала, расположенного на территории частного жилого домостроения, останки трех человек. Форма говорит о причастности к украинской армии двух человек», — рассказал шокирующую историю Белов.
По его словам, рядом с трупами солдат обнаружили ещё одного мужчину в военной одежде, однако, никаких дополнительных опознавательных знаков на нём не было.
Специалисты стали изучать найденные при убитых боевиках электронные устройства, на одном из которых обнаружили порнографические снимки детей. При этом, уточнил Белов, это не были скачанные из интернета снимки. Очевидно, что съемка проводилась где-то в районе проведения спецоперации. Детям на кадрах от 3 до 14 лет.
Установить личности детей, а также место их нахождения пока не удалось.
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