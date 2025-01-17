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По словам британского военного аналитика Александра Меркуриса, Запад поддерживает упрямство Украины в ее отказе от мирных переговоров с РФ. Об этом эксперт заявил на своем YouTube-канале.
«Украинцы демонстративно и шумно хлопают дверью, и — это невероятно — находятся западные политики, которые продолжают подталкивать их в этом направлении», — сказал Меркурис.
Также аналитик отметил недавнее заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, в котором он уточнил, что указ Зеленского о запрете на переговоры с РФ остается в силе. При этом сам Зеленский недавно высказывался, Киев хочет закончить конфликт с Россией в 2025 году и получить гарантии безопасности от США.
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