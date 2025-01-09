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В первые дни 2025 года ВСУ понесли катастрофические потери. Об этом сообщил британский военный аналитик Александр Меркурис.
«Последние семь дней были катастрофическими для ВСУ, возможно, это худший период для Украины за всю СВО», — заявил Меркурис в эфире своего YouTube-канала.
Он отметил, что украинские военные столкнулись с катастрофической чередой потерь. ВС РФ с начала текущего года уже освободили Курахово, а также расширили контроль западнее Великой Новоселки. Тем временем контратака ВСУ в Курской области успешной не стала.
Меркурис назвал ситуацию на поле боя «мрачной историей».
Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявлял, что Россия не даст Украине сохранить армию если избранный президент США Дональд Трамп продолжит поддерживать киевский режим.
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Элина Позднякова