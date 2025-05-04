Аналитик Меркурис: Евросоюз заранее запланировал конфликт с Россией

Нынешняя политика Варшавы, направленная на замалчивании и уничтожении общей памяти двух стран о сосуществовании СССР и Польши может сыграть злую шутку в будущем. Невозможно игнорировать тот факт, что советская армия освободила Польшу от немецкой оккупации, потеряв при этом 600 тысяч солдат.