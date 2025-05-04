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Евросоюзу необходим конфликт с Россией. Он нужен европейским политикам для продвижения своих интересов среди стран-участниц объединения.
Такое мнение высказал британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала. Он подчеркнул, что главная проблема ЕС лежит в самом его «сердце».
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«Лидеры Европы в течение последних десяти лет создавали проект евроинтеграции, и они используют бессмысленный конфликт с Россией, чтобы ускорить процесс евроинтеграции», — сказал эксперт.По его словам, для достижения этих планов европейским политикам всегда нужен был конфликт, чтобы ускорить процесс интеграции и лоббировать свои интересы.
«Используя идею конфликта, они продвигают еврооблигации, выпущенные не каким-либо государством, а самим ЕС, Брюссель теперь думает о своей собственной армии и собирает свои налоги», — подытожил Меркурис.
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Александр Бойцов