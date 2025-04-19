Аналитик Риттер: Евросоюз и НАТО разваливаются

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По словам бывшего разведчика морской пехоты США, аналитика Скотта Риттера, Евросоюз разваливается, а НАТО уже просто не существует. Об этом эксперт заявил на своей странице в соцсети X.
«Евросоюз и НАТО разваливаются, придется столкнуться с реальностью <…> Раньше все думали, что в Европе больше не будет большой войны, все сотрудничают друг с другом, границы определены. А тогда зачем Косово создало военный союз с Хорватией и Албанией? У нас есть большие проблемы на Балканах», — заявлет Риттер.
В конечном итоге аналитик и вовсе сказал о том, что НАТО сейчас попросту не существует. При этом благополучие Европы являлось фасадом, который скрывал внутренние постоянные конфликты.
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Иван Мусатов