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Евросоюз может исчезнуть к 2040 году в случае продолжения курса централизации полномочий в ущерб суверенитету государств-членов. Об этом сообщает Strategic Culture.
«ЕС умрет в 2040 году, если он продолжит централизовать полномочия за счет суверенных государств-членов. Европе необходимо вернуться к межправительственному взаимодействию», — говорится в сообщении.
Издание пишет, что концентрация на противостоянии с Россией отвлекает ЕС от внутренних проблем, которые могут погубить союз. К тому же сейчас в Европе наблюдается отказ гражданам в праве голоса из-за тотальной пропаганды.
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