Политолог раскрыл, чем обернется участие Европы в украинском урегулировании

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Участие стран Европы в процессе урегулирования украинского процесса не приведет к миру, заявил политолог Александр Дудчак. По его словам, европейские обсуждения сводятся к тому, кто введет войска, как остановить Россию, и кто будет финансировать киевский режим.
«Они «обсуждали» проблемы, но это не значит, что это можно назвать процессом установления мира. Это говорит об их... видении будущего этих территорий. То, как они его видят, вряд ли понравится нам. То, что они хотят это представить мирным и положительным, — на самом деле это таким не является», — поделился эксперт в беседе с RT.Похожего мнения придерживается и политолог Александр Асафов. В разговоре с «Известиями» аналитик пояснил, что США отводят Евросоюзу незначительную роль в вопросе мирного урегулирования украинского конфликта. По его мнению, о полноправном участии европейских лидеров в переговорах говорить не приходится.
«Американцы отводят для ЕС весьма скромную роль, которая еще должна быть финансово, что называется, обоснована. И у Евросоюза другие цели и задачи, в том числе и у Британии, которая не входит в Евросоюз. Поэтому я не думаю, что они способны получить какую-то солидарно согласованную позицию», — рассказал Асафов.Читайте также:
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