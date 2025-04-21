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Политолог раскрыл, чем обернется участие Европы в украинском урегулировании

Политолог Дудчак: участие Европы в украинском урегулировании не приведет к миру
Фото: iStock/artJazz

Фото: iStock/artJazz

Участие стран Европы в процессе урегулирования украинского процесса не приведет к миру, заявил политолог Александр Дудчак. По его словам, европейские обсуждения сводятся к тому, кто введет войска, как остановить Россию, и кто будет финансировать киевский режим.
«Они «обсуждали» проблемы, но это не значит, что это можно назвать процессом установления мира. Это говорит об их... видении будущего этих территорий. То, как они его видят, вряд ли понравится нам. То, что они хотят это представить мирным и положительным, — на самом деле это таким не является», — поделился эксперт в беседе с RT.
Похожего мнения придерживается и политолог Александр Асафов. В разговоре с «Известиями» аналитик пояснил, что США отводят Евросоюзу незначительную роль в вопросе мирного урегулирования украинского конфликта. По его мнению, о полноправном участии европейских лидеров в переговорах говорить не приходится.
«Американцы отводят для ЕС весьма скромную роль, которая еще должна быть финансово, что называется, обоснована. И у Евросоюза другие цели и задачи, в том числе и у Британии, которая не входит в Евросоюз. Поэтому я не думаю, что они способны получить какую-то солидарно согласованную позицию», — рассказал Асафов.
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Умер папа римский Франциск: отношение к СВО, скандалы и обвинения НАТО. Чем запомнился понтифик и нужно ли ждать конца света?
21 апреля 2025, 11:46

Папа Римский (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Папа римский Франциск скончался в возрасте 88 лет. Об этом сообщил официальный аккаунт Ватикана. Что стало причиной смерти понтифика и стоит ли ждать конца света после его кончины, расскажет «Радио 1».

Папа римский Франциск: биография

Настоящее имя папы — Хорхе Марио Бергольо. Прежде чем занять папский трон, он был архиепископом Буэнос-Айреса. Его часто называют «первым» в различных контекстах. Бергольо вступил в орден иезуитов в 1958 году, когда ему было 22 года. Он завершил обучение в колледже Святого Иосифа в столице Аргентины и владеет тремя языками: испанским, немецким и итальянским. В 1992 году он стал епископом Буэнос-Айреса, а в 1998 году — архиепископом. В 2001 году он получил кардинальскую мантию, а в 2013 году был избран папой римским.

Скандалы с участием Франциска

Папа Франциск I прославился своими необычными поступками и высказываниями. В 2016 году, на фоне терактов, совершённых исламскими радикалами в Бельгии, он посетил один из итальянских центров для беженцев. Там он провёл службу и омыл ноги 11 представителям разных религий и национальностей. Многие были шокированы тем, что папа целует ноги чернокожим и мусульманам, однако сам понтифик объяснил этот жест стремлением призвать к милосердию и служению людям, а также побудить католические приходы открывать двери для мигрантов.

Ватикан объяснил слова Папы римского Франциска о белом флаге для Украины
Ватикан объяснил слова Папы римского Франциска о белом флаге для Украины

Странные картины в кабинете папы Франциска

В феврале 2024 года в Сети разразился новый скандал, когда было опубликовано обращение папы Франциска к Панамериканскому комитету судей по социальным правам. Пользователей Интернета возмутило, что за спиной папы висела картина «Иисус ласкает мёртвого Иуду». Это произведение создал католик, поклоняющийся Франциску, и оно было вдохновлено его книгами, в которых папа называет Иуду «заблудшей овцой» и размышляет о том, как всё могло бы сложиться иначе. На картине изображён провокационный сюжет: воскресший обнажённый Иисус держит голову Иуды. Действие происходит на проклятой земле, приобретённой за те же 30 сребреников, которые фарисеи заплатили Иуде за предательство.

После этого начали обсуждать, что новый папа, возможно, продвигает учение о том, что Бог уже простил всех грешников и ад пуст. В подтверждение этих слов журналист Эудженио Скальфари, который встречался с папой в 2018 году, вспомнил, что Франциск действительно говорил о том, что «ада не существует, а есть лишь исчезновение греховных душ из него».

Папа Римский и Владимир Путин (Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин)
Папа Римский Франциск ранее заявил, что «лай» НАТО у границ России мог стать причиной начала специальной операции на Украине. Об этом он рассказал в интервью итальянской газете Corriere della Sera.
«Возможно, давление НАТО на Россию побудило кремлевского лидера начать спецоперацию на Украине», — отметил папа.

Он также добавил, что обвинения в адрес киевского режима за подавление стремления Донбасса к независимости стали неактуальными, так как конфликт начался почти десять лет назад. Ранее он упоминал, что в мире началась третья мировая война и называл погибшую журналистку Дарью Дугину, дочь философа Александра Дугина, «невинной жертвой», что вызвало недовольство в МИД Украины.

Папа римский Франциск умер: что известно, причины

21 апреля стало известно о смерти папы римского Франциска. 14 февраля 88-летнего понтифика госпитализировали с инфекцией дыхательных путей. В результате диагностики выяснилось, что он сначала страдал от бронхита, который затем перерос в двустороннюю пневмонию. Несмотря на критическое состояние и сложные результаты анализов, в Ватикане подчеркивали, что папа сохраняет «хорошее расположение духа».

Позже у понтифика возник респираторный криз, а результаты анализов ухудшились из-за анемии и снижения уровня тромбоцитов. Врачи не могли предоставить точные прогнозы о его состоянии, которое продолжало ухудшаться. Папе потребовалось переливание крови, также появились признаки почечной недостаточности, и ему была назначена кислородная терапия.

Из-за проблем со здоровьем папы возникли слухи о подготовке к его похоронам, однако представитель швейцарской гвардии опроверг эти предположения. Вскоре появились обнадеживающие новости.

«Легкая почечная недостаточность, наблюдавшаяся в последние дни, снизилась. КТ грудной клетки показала нормальное развитие воспаления легких. Анализы крови подтвердили улучшение», — сообщили представители Ватикана.

Тем не менее, прогнозы оставались неутешительными, особенно учитывая, что в молодости у понтифика была удалена часть легкого. Верующие со всего мира молились за здоровье Франциска до самой его кончины.

Состояние папы Римского ухудшилось: что говорит «Пророчество о Папах» и почему после смерти Франциска нужно ждать конца света?
Состояние папы Римского ухудшилось: что говорит «Пророчество о Папах» и почему после смерти Франциска нужно ждать конца света?


«Пророчество о Папах»: предсказание о конце света

Папа Римский (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Пророчество — это документ, который на протяжении нескольких столетий вызывает интерес и споры среди католиков по всему миру из-за своей предполагаемой подлинности. Этот текст, написанный на латыни, содержит 112 символических описаний римских пап, начиная с Папы Целестина II (1085-1143).

Согласно одной из популярных версий, автором этого предсказания является ирландский епископ Святой Малахия (1094-1148). Считается, что он записал видения о всех будущих папах, начиная с его времени и заканчивая последними днями. «Пророчество о Папах» было впервые опубликовано в 1595 году. По легенде, оригинальный манускрипт Святого Малахии был найден в архивах Ватикана одним из монахов-ученых и без разрешения понтифика издан в Венеции. Пророчество завершается на последнем Папе под номером 266 (или № 112 в списке Малахии). Этот Папа — Франциск I, избранный в 2013 году и продолжающий возглавлять Святой Престол.

В этом спорном историческом манускрипте о последнем Папе говорится следующее:

«Во время последних гонений Святой Римской Церкви воссядет Пётр Римлянин, который будет пасти овец среди множества терзаний; после чего город семи холмов будет разрушен, и Судия страшный будет судить народ свой. Конец».

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Хинштейн: около 800 жителей курского приграничья были эвакуированы с середины марта
21 апреля 2025, 11:34

Эвакуированные из Суджи мирные жители (Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев)

Общее количество жителей Курской области, которые были вывезены из ранее оккупированных Вооружёнными силами Украины (ВСУ) территорий начиная с 12 марта, составляет 797 человек по состоянию на 20 апреля. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн на заседании областного правительства.
По информации МЧС, людей доставляют в пункты временного размещения, где им оказывается необходимая помощь, в частности помогают восстановить утерянные документы. Также с эвакуированными жителями работают психологи МЧС России и специалисты других ведомств.

В ведомстве отметили, что доступен телефон горячей линии в круглосуточном режиме. По нему можно уточнить списки людей, эвакуированных из приграничных районов, наличие мест в пунктах временного размещения.

Как ранее сообщало Минобороны, 19 апреля в результате переговоров с украинской стороной удалось вернуть 246 российских военных. Взамен переданы 246 пленных ВСУ.

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Наргиз Закирова выступила с украинским флагом и русскими песнями в США
21 апреля 2025, 11:30

Наргиз Закирова (Фото: ВКонтакте/nargizzakirovaofficialgroup)

Певица Наргиз Закирова, известная своими яркими выступлениями, недавно провела серию концертов в Соединенных Штатах. Во время одного из выступлений артистка достала украинский флаг и обернувшись в него, заявив о своей мечте, чтобы жители Украины могли спать с открытыми окнами. Об этом информирует Telegram-канал «Хуже и не скажешь!».
Закирова исполнила свои популярные песни на русском языке. Напомним, что в мае 2022 года певицу задержали на границе России и выдворили из страны, запретив ей посещение на срок 50 лет. С тех пор она активно гастролирует по странам СНГ и Европы, продолжая привлекать внимание публики.

Кроме того, в июле 2024 года Наргиз продемонстрировала новую татуировку с изображением Степана Бандеры, что также вызвало широкий резонанс среди поклонников и в СМИ. Артистка продолжает оставаться в центре внимания.

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В Новосибирске разработали защиту для падающих беспилотников
В Новосибирске создали защиту, сохраняющую беспилотник после падения с высоты
21 апреля 2025, 11:17

Фото: iStock/shcherbak volodymyr

Новосибирские учёные разработали защиту для беспилотников: после падения с высоты дроны не разобьются, и их снова можно будет запускать. Об этом сообщили в Новосибирском государственном техническом университете.
Уточняется, что защита представляет собой сферу из карбоновых трубок и скрепляющих их пластмассовых перемычек, внутрь которой можно поместить семидюймовый квадрокоптер.

Благодаря небольшому весу сферы беспилотник способен передвигаться вместе с ней. При этом при падении дрон не сломается, так как конструкция надёжно защитит даже в том случае, если он упадёт с высоты около десяти метров.

Учёные отметили, что новая разработка будет пользоваться спросом не только при работе с дронами в замкнутых пространствах. Карбоновая сфера также позволит уберечь беспилотный летательный аппарат от ударов о деревья. А если он упал, то после сможет самостоятельно взлететь.

По словам руководителя молодёжной научной лаборатории беспилотных авиационных систем вуза Дмитрия Сергеева, стоимость беспилотника с оборудованием может достигать нескольких миллионов рублей, поэтому требуется защита. Также разработка не стоит больших денег: учёные сообщили, что цена не превысит 7 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области испытали дрон-перехватчик со скоростью 318 км/ч. Данный беспилотник используется для поражения вражеских дронов, включая дроны самолётного типа, которые пытаются бить по объектам в тыловых районах РФ.

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В Госдуме оценили решение Европы включиться в переговоры по Украине
Депутат Чепа: России не нужно вести переговоры с ЕС по Украине, достаточно США
21 апреля 2025, 11:11

Фото: iStock/ffikretow

России необязательно вести переговоры с Европой по вопросу урегулирования украинского конфликта, достаточно диалога с США. Об этом заявил депутат Госдумы Алексей Чепа, комментируя сообщения о том, что к переговорам присоединились страны ЕС. По его словам, попытки Европы противостоять Штатам будут «до поры до времени», в один момент она встанет «по стойке смирно».
«Нам с европейцами вовсе не обязательно вести переговоры. В любом случае изначально глава всей этой коалиции, организовавшей этот конфликт, были США, а европейцы следовали в фарватере Соединенных Штатов. <…> Нам достаточно вести переговоры с Соединенными Штатами <…> Уже их помощь будет в том, что они не будут противостоять соглашениям, которые сегодня мы пытаемся выстраивать», — пояснил парламентарий в разговоре с «Газетой.Ru».
В свою очередь политолог Евгений Михайлов призвал сделать выводы, что Украине абсолютно нельзя верить, комментируя атаки ВСУ во время пасхального перемирия. В беседе с RT он подчеркнул, что такое положение дел указывает на полную невозможность каких-либо переговоров в ближайшие месяцы.
«На самом деле одна сторона у нас главный провокатор. То есть, в принципе, такие удары не приближают перемирие, а только усугубляют ситуацию и приближают прежде всего разгром Украины как государства», — указал аналитик.
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