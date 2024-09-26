Аналитик Меркурис: Перед Зеленским закроются все двери из-за его поведения в США

Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu
Оторванность украинского президента Владимира Зеленского от реальности закроет перед ним все двери в мире. Такое мнение высказал британский военный аналитик Александр Меркурис.
Таким образом эксперт прокомментировал «план победы», с которым глава киевского режима отправился в Соединённые Штаты. В своём блоге он назвал поведение Зеленского в рамках этого визита странным и вызывающим. По мнению Меркуриса, это закроет перед президентом Украины все двери не только в Нью-Йорке и Вашингтоне, но и в большинстве стран мира.
По словам аналитика, решение назвать свои предложения «планом победы» было для Киева крайне необдуманным шагом, так как никто в мире уже не верит в способность Украины одержать победу в конфликте. Даже в Белом доме признали, что этот план содержит лишь «переупакованную» просьбу о предоставлении большего количества помощи и разрешении наносить удары западными ракетами по территории России.
Этот визит Зеленского в США стал скорее дипломатической катастрофой, а не триумфом, как, вероятно, рассчитывал украинский президент, заключил Меркурис.
Читайте также:
Аналитик Денисов: визит Зеленского в США развивается не по его плану
Евросоюз отказался давать Киеву коллективное разрешение на удары вглубь России
Байден поручил Пентагону выделить все предназначенные для Украины средства
По словам аналитика, решение назвать свои предложения «планом победы» было для Киева крайне необдуманным шагом, так как никто в мире уже не верит в способность Украины одержать победу в конфликте. Даже в Белом доме признали, что этот план содержит лишь «переупакованную» просьбу о предоставлении большего количества помощи и разрешении наносить удары западными ракетами по территории России.
Этот визит Зеленского в США стал скорее дипломатической катастрофой, а не триумфом, как, вероятно, рассчитывал украинский президент, заключил Меркурис.
Читайте также:
Аналитик Денисов: визит Зеленского в США развивается не по его плану
Евросоюз отказался давать Киеву коллективное разрешение на удары вглубь России
Байден поручил Пентагону выделить все предназначенные для Украины средства
Александр Бойцов