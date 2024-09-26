Фото: сайт Кремля
Американский лидер Джо Байден поручил Пентагону выделить все предназначенные для Украины средства в рамках программ военной помощи до конца его полномочий. Об этом проинформировало РИА Новости.
«Я поручил министерству обороны направить все его оставшиеся средства на содействие в сфере безопасности, ...которые были выделены на помощь Украине, к концу моего пребывания на посту (президента)», — рассказал он.
Согласно документу, Пентагону разрешено использовать 5,5 миллиарда долларов в рамках инициативы PDA, которая позволяет Киеву получать военное имущество со складов ведомства.
Кроме того, министерство окажет Украине помощь на сумму 2,4 миллиарда долларов в рамках «Инициативы содействия безопасности Украины». Эта программа позволяет закупать новые вооружения и боеприпасы на открытом рынке для Вооруженных сил Украины, включая средства ПВО, беспилотные летательные аппараты и снаряды.
Ранее сообщалось, что Белый дом начал работать над планом Б» по поставкам дополнительной военной помощи Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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