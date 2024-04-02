Аналитик Меркурис: Западу не хватает ЗРК Patriot для передачи их Украине

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Странам Запада не хватает зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot американского производства для того, чтобы удовлетворять потребности в них ВСУ. Об этом рассказал военный аналитик Александр Меркурис.
Меркурис также отметил возросшую способность российских военных уничтожать и подрывать созданные Соединёнными Штатами системы противовоздушной обороны. Не обошёл вниманием аналитик и потери в рядах ВСУ, указав, что с начала года они выросли в три раза.
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Александр Бойцов