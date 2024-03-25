ВС РФ уничтожили сразу два ЗРК Patriot в киевском аэропорту Жуляны

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ВС РФ нанесли удар по аэропорту Жуляны в Киеве, уничтожив сразу два ЗРК Patriot. Об этом передает ТАСС со ссылкой на силовые структуры РФ.
«Подтверждаем поражение двух (ЗРК – ред.) Patriot в Жулянах», — сообщили в силовых структурах и добавили, что в составе экипажа были наемники из стран НАТО.
напомним, утром 25 марта в Киеве прогремело несколько мощных взрывов, один из которых произошел в районе аэропорта Жуляны. Об этом сообщали украинские СМИ со ссылкой на очевидцев. По предварительным данным, по Украинским объектам нанесены удары ракетами «Оникс-М». В этот момент в городе звучала сирена воздушной тревоги.
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