Politico: Кулеба потребовал от Запада дать Украине «чертовы Patriot»

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью Politico заявил, что ВСУ остро нуждаются в обеспечении их комплексами Patriot для укрепления противовоздушной обороны.
Американские зенитно-ракетные комплексы Patriot признаны лучшим средством для перехвата баллистических ракет.
Ранее сообщалось, что Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении на саммите лидеров стран Евросоюза настоятельно призвал Европу к увеличению военной поддержки ВСУ. Президент подчеркнул, что уровень военной помощи, которую Европа выделяет его стране, можно назвать «позорным».
Главком ВСУ Александр Сырский на встрече с главой Военного комитета НАТО адмиралом Робом Бауэром в Киеве также подчеркнул необходимость поставок Киеву средств ПВО.
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«Дайте нам чертовы Patriot», — потребовал Кулеба, отметив, что если бы у Украины было достаточно систем ПВО, власти смогли бы «защитить не только жизни наших людей, но и нашу экономику от разрушения».
Главком ВСУ Александр Сырский на встрече с главой Военного комитета НАТО адмиралом Робом Бауэром в Киеве также подчеркнул необходимость поставок Киеву средств ПВО.
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Мария Федоровцева