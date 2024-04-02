ВСУ специально подставили под удар ВС РФ экипаж ЗРК Patriot из США

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Киев мог намеренно подставить под ракетный удар ВС РФ американский экипаж ЗРК Patriot, который был уничтожен в Харьковской области.
Об этом пишет «Царьград» со ссылкой на собственный источник в российских спецслужбах.
При этом уточняется, что Украина могла отомстить за уничтожение российского самолёта на борту военнопленные, предназначенные для обмена. Источник отметил, что ответственность за удар по самолету лежит на наемниках из США. Именно они 12 марта управляли установкой Patriot, из которой был сделан выстрел.
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«ЗРК с американскими инструкторами оказался каким-то образом неприкрытым чуть ли не на линии боевого соприкосновения. Где его наши успешно вычислили и уничтожили. То есть выходит, Киев мог подставить своих же западных партнеров», — говорится в статье.
При этом уточняется, что Украина могла отомстить за уничтожение российского самолёта на борту военнопленные, предназначенные для обмена. Источник отметил, что ответственность за удар по самолету лежит на наемниках из США. Именно они 12 марта управляли установкой Patriot, из которой был сделан выстрел.
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Элина Позднякова