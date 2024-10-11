Кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман обвинил Владимира Зеленского в том, что он своей бурной деятельностью лишь изображает из себя сторонника мирного урегулирования конфликта на Украине, хотя на самом деле таковым он не является.
«Зеленский имитирует готовность к началу переговорного процесса, пытаясь изобразить из себя сторонника мирного урегулирования. Отношение американцев и европейцев к украинскому кризису меняется на глазах. На смену первоначальному воодушевлению приходят разочарование и усталость», — прокомментировал в беседе с RT Фельдман.
Ранее сообщалось, что в ходе аудиенции Владимира Зеленского у Папы Римского Франциска последний настаивал на начале мирных переговоров с Россией со стороны Киева. Так, священник выразил готовность помочь в организации второго «саммита мира». Как передают argumenti.ru со ссылкой на РИА Новости, встреча понтифика и Зеленского длилась 35 минут.
Ранее ирландский журналист Чей Боуз написал, что Владимир Зеленский осознаёт стремительное сокращение собственных возможностей.
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Мелисса Тимофеева