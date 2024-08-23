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Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович заявил, что Индия заинтересована в российских поставках нефти из-за цены и возможности переработки наших нефтепродуктов.
«Индия покупает российскую нефть, во-первых, со скидкой. Во-вторых, для Индии есть возможность переработанную российскую нефть в виде нефтепродуктов экспортировать в другие регионы мира, и благодаря этому зарабатывать», — пояснил в беседе с «Известиями» Митрахович.
По его словам, Индия и Китай останутся партнёрами России по энергетическому вопросу ещё на долгие годы.
А главный научный сотрудник Центра индийских исследований Института востоковедения РАН Евгения Ванина высказала мнение о том, что все благородные попытки премьер-министра Индии Нарендра Моди выступить за мирные переговоры по украинскому конфликту закончатся провалом из-за Владимира Зеленского.
«Это всё равно что, пытаясь утихомирить какого-то бандита или громилу, человек будет разговаривать не с бандитом, а с его кастетом. Понятно всем здравомыслящим людям, что это не Украина воюет с Россией или Россия с Украиной. Это Запад Украиной воюет с Россией. Ему скажут много слов о стремлении к миру, но всё равно ведь Зеленский ничего здесь не решает», — прокомментировала в беседе с RT Ванина.Ранее вопрос о закупке индийской стороной нефти России обсудили премьер Индии Нарендра Моди и глава киевского режима Владимир Зеленский.
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