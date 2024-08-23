Моди и Зеленский поговорили о торговле энергоносителями между Россией и Индией

Фото: сайт Кремля
Вопрос о закупке индийской стороной нефти России обсудили премьер Индии Нарендра Моди и глава киевского режима Владимир Зеленский. Об этом журналистам сообщил на брифинге глава индийского внешнеполитического ведомства Субраманьям Джайшанкар.
«Торговля энергоносителями Индии и России обсуждалась в ходе беседы в Киеве премьер-министра [Моди] и украинского президента [Зеленского]», — прокомментировал Джайшанкар.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл на Украину с государственным визитом в пятницу утром, 23 августа.
Ранее украинский представитель в Евросоюзе (ЕС) Всеволод Ченцов говорил, что Киев надеется на рост помощи от ЕС. Он отметил, что Украина очень рассчитывает на блок, поскольку там новое руководство.
Читайте также:
В Госдуме рассказали, каким будет ответ за атаку ВСУ на Курскую область
«Много кому перешел дорогу»: кто мог желать смерти Пригожину
Стало известно, кто из союзников Украины нанес ей тяжелый удар
Никита Кротов