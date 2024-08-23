В Госдуме рассказали, каким будет ответ за атаку ВСУ на Курскую область

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Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа высказался о реакции России на атаку ВСУ на Курскую область. В разговоре с изданием «Лента.ру» он прокомментировал слова посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова
«Мы получали разную информацию от источников Министерства обороны о том, какие силы участвуют в операции по выдворению ВСУ с территории и что происходит на самом деле. Эта информация очень неоднозначна. Поэтому пока непонятно, какие будут планы, но они должны быть жёсткими», — заявил Чепа.
Депутат объяснил, что из-за действий ВСУ страдают российские граждане и регионы. «Мы всё это видим. Люди начинают волноваться. Поэтому ответы должны быть жёсткими, эффективными и быстрыми», — заключил он.
Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Украина будет строго наказана за нападение на Курскую область. По его словам, президент России Владимир Путин уже принял решение о том, как ответить на действия ВСУ.
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