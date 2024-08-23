На Украине надеются на увеличение помощи от ЕС

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Киев надеется на рост помощи от Евросоюза (ЕС), когда в должность вступило новое руководство блока, заявил в беседе с изданием Euractiv представитель украинской республики в ЕС Всеволод Ченцов.
«Переизбрание [президента Европейской комиссии] Урсулы фон дер Ляйен и [президента Европейского парламента] Роберты Метсолы особенно обнадеживает, поскольку обе они неизменно уделяют приоритетное внимание поддержке Украины», — сказал дипломат.Он добавил, что следующая пятилетка станет решающей для ЕС как глобального игрока, а киевский режим рассчитывает на него.
Страны запада и ЕС стали оказывать Украине всяческую поддержку на фоне российской спецоперации по защите Донбасса.
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Никита Кротов