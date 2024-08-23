На Украине надеются на увеличение помощи от ЕС

Бывшего главу ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина могли ликвидировать натовские спецслужбы, пишет NEWS. Как отметил экс-боец частной военной кампании, их лидер «много кому перешел дорогу». В частности, источник упомянул американцев и французов, а также силовиков Литвы и Польши, которые, по его словам, желали Пригожину смерти.